Путин: Россия обсуждает с США возможность вместе работать на Аляске

В арктической зоне присутствуют огромные запасы минеральных ресурсов, Россия уже ведет там работу, отметил президент.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия обсуждает с США возможность вместе работать на Аляске. Об этом он сказал на в Сарове на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли.

В арктической зоне присутствуют огромные запасы минеральных ресурсов, Россия уже ведет там работу, отметил президент. Технологий, которые есть у РФ для работы в Арктике, нет больше ни у кого, это представляет интерес для ее партнеров, в частности, для США, добавил Путин.

Работа «Росатома» в Арктике имеет большие перспективы, подчеркнул президент.

Также Владимир Путин вручил орден «За доблестный труд» коллективу Российского федерального ядерного центра — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) «Росатома». По словам президента, более 1,4 тысячи сотрудников «Росатома» удостоены государственных наград в честь 80-летия отечественной атомной отрасли.

Кроме этого, Путин сообщил, что Россия находится на переднем крае развития термоядерного синтеза. В стране уже собраны квантовые компьютеры с огромными вычислительными возможностями, отметил глава государства.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
