Путин: Россия обсуждает с США возможность вместе работать на Аляске

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия обсуждает с США возможность вместе работать на Аляске. Об этом он сказал на в Сарове на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
В арктической зоне присутствуют огромные запасы минеральных ресурсов, Россия уже ведет там работу, отметил президент. Технологий, которые есть у РФ для работы в Арктике, нет больше ни у кого, это представляет интерес для ее партнеров, в частности, для США, добавил Путин.
Работа «Росатома» в Арктике имеет большие перспективы, подчеркнул президент.
Также Владимир Путин вручил орден «За доблестный труд» коллективу Российского федерального ядерного центра — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) «Росатома». По словам президента, более 1,4 тысячи сотрудников «Росатома» удостоены государственных наград в честь 80-летия отечественной атомной отрасли.
Кроме этого, Путин сообщил, что Россия находится на переднем крае развития термоядерного синтеза. В стране уже собраны квантовые компьютеры с огромными вычислительными возможностями, отметил глава государства.