Путин встретился с губернатором Нижегородской области

Никитин доложил Путину о ключевых показателях региона, в том числе о ситуации в экономике, в сфере образования и реализации национальных проектов.
«Динамика развития области впечатляет. Несмотря на все сложности, о которых вы сказали. Они связаны с известными делами, я беру сейчас экономику и ключевую ставку», — сказал он.
При этом президент указал, что сохраняются «очень приличные» темпы развития региона.
Глава государства в пятницу прибыл в Саров. На площадке федерального ядерного центра президент встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
Он также посетил выставку о научно-образовательной инфраструктуре в закрытых городах.