Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин встретился с губернатором Нижегородской области

САРОВ (Нижегородская обл.), 22 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Никитин доложил Путину о ключевых показателях региона, в том числе о ситуации в экономике, в сфере образования и реализации национальных проектов.

«Динамика развития области впечатляет. Несмотря на все сложности, о которых вы сказали. Они связаны с известными делами, я беру сейчас экономику и ключевую ставку», — сказал он.

При этом президент указал, что сохраняются «очень приличные» темпы развития региона.

Глава государства в пятницу прибыл в Саров. На площадке федерального ядерного центра президент встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли.

Он также посетил выставку о научно-образовательной инфраструктуре в закрытых городах.