Путин присвоил звание Героя Труда России двум сотрудникам Росатома

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Российской Федерации двум сотрудникам госкорпорации «Росатом». Об этом сообщается на портале правовых актов.

Источник: Life.ru

Согласно указу, звание получили заместитель генерального директора и директор филиала Калининской атомной станции в Тверской области Игнатов Виктор Игоревич и токарь Чепецкого механического завода в Удмуртской Республике Караваев Андрей Алексеевич.

А ранее российский президент рассказал о ведущей роли России в разработках термоядерного синтеза. По его словам, страна занимает передовую позицию в мировом научном сообществе в этой области, а накопленные знания уже применяются для создания прикладных решений в различных сферах.