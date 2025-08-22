ТВ Северной Кореи впервые рассказало об участии военных в боях в Курской области

Телевидение Северной Кореи показало репортаж о том, как бойцы Корейской народной армии помогали российским военным освободить территорию курского приграничья от ВСУ. Эти кадры центральный телеканал КНДР продемонстрировал впервые, информирует телеканал «Россия 1».
Длительность репортажа составила около 20 минут, в нём содержатся кадры уничтожения северокорейскими военными танков и беспилотников ВСУ. Также показано, как военнослужащие КНДР участвуют в штурмах укреплений украинских вооружённых сил. В репортаже приводятся данные о 101 погибшем бойце Корейской народной армии. Видео было также продемонстрировано на концерте для вернувшихся из зоны боевых действий командиров и бойцов корейской армии, где присутствовал Ким Чен Ын.
О том, как элитные бойцы спецназа Северной Кореи сражались на стороне России в Курщине, читайте здесь на KP.RU.
Ранее во время доклада верховному главнокомандующему Вооруженных сил России Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов особо отметил помощь КНДР в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области.
Также сообщалось, что корейские строители и саперы помогут восстановить курскую землю.