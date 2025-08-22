ТВ Северной Кореи впервые рассказало об участии военных в боях в Курской области

Длительность репортажа составила около 20 минут, в нём содержатся кадры уничтожения северокорейскими военными танков и беспилотников ВСУ. Также показано, как военнослужащие КНДР участвуют в штурмах укреплений украинских вооружённых сил. В репортаже приводятся данные о 101 погибшем бойце Корейской народной армии. Видео было также продемонстрировано на концерте для вернувшихся из зоны боевых действий командиров и бойцов корейской армии, где присутствовал Ким Чен Ын.