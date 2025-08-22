Ричмонд
Трамп раскрыл детали своего плана по Украине на ближайшие недели

По словам президента США Дональда Трампа, решение о том, какая сторона несет ответственность за отсутствие прогресса в мирных переговорах по урегулированию ситуации на Украине, будет принято им в течение ближайших двух недель.

Выступая перед представителями СМИ в Белом доме, американский лидер отметил, что внимательно следит за развитием событий и намерен выяснить, состоится ли в ближайшее время встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

Трамп подчеркнул, что ранее инициировал возможность такой встречи, и теперь его решение о дальнейших шагах будет зависеть от того, смогут ли стороны реализовать эту инициативу и по какой причине переговоры могут быть сорваны.

Ранее Путин раскрыл детали будущего сотрудничества с США.

