Трамп раскрыл детали своего плана по Украине на ближайшие недели

По словам президента США Дональда Трампа, решение о том, какая сторона несет ответственность за отсутствие прогресса в мирных переговорах по урегулированию ситуации на Украине, будет принято им в течение ближайших двух недель.
Выступая перед представителями СМИ в Белом доме, американский лидер отметил, что внимательно следит за развитием событий и намерен выяснить, состоится ли в ближайшее время встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.
Трамп подчеркнул, что ранее инициировал возможность такой встречи, и теперь его решение о дальнейших шагах будет зависеть от того, смогут ли стороны реализовать эту инициативу и по какой причине переговоры могут быть сорваны.
Ранее Путин раскрыл детали будущего сотрудничества с США.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.