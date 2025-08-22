Путин поблагодарил Кириенко за вклад в развитие атомной промышленности РФ

Президент РФ Владимир Путин дважды отметил вклад первого заместителя руководителя администрации президента РФ, председателя наблюдательного совета госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко в развитие российской атомной отрасли. Об этом глава РФ заявил, выступая перед сотрудниками атомной отрасли в Сарове. В своей речи он обратился к истории создания госкорпорации «Росатом» в 2007 году.
«Вот Сергей Владиленович занимался как раз её созданием. Спасибо, Сергей Владиленович», — сказал президент, подчеркнув, что благодаря созданию госкорпорации российская атомная отрасль в XXI веке приобрела высокую динамику развития.
Также глава Росатома Алексей Лихачев показал президенту России выставку, посвященную развитию научных центров в закрытых городах. Во время мероприятия Лихачев передал российскому лидеру уникальный альбом, посвященный визитам президента в Саров.
Глава Росатома оригинально подошел к выбору презента. Обложка альбома, выполненная из темно-синей кожи, украшена изображением медведя в центре стилизованного атома. На ней размещена цитата Путина: «Медведь тайги своей никому не отдаст». Владимир Путин поблагодарил Лихачева за подарок и оказанное ему внимание в ходе визита, а также вновь отметил вклад Сергея Кириенко в развитие атомной отрасли.
Организаторы выставки поблагодарили президента за его усилия по возрождению атомной промышленности.
Ранее сообщалось, что президент подчеркнул, что Россия благодарна ветеранам атомной отрасли за безопасность и независимое развитие страны.
Кроме того, Путин отметил, что РФ находится на переднем крае развития технологий термоядерного синтеза.