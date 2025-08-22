Путин поблагодарил Кириенко за вклад в развитие атомной промышленности РФ

Глава Росатома оригинально подошел к выбору презента. Обложка альбома, выполненная из темно-синей кожи, украшена изображением медведя в центре стилизованного атома. На ней размещена цитата Путина: «Медведь тайги своей никому не отдаст». Владимир Путин поблагодарил Лихачева за подарок и оказанное ему внимание в ходе визита, а также вновь отметил вклад Сергея Кириенко в развитие атомной отрасли.