Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поблагодарил Кириенко за вклад в развитие атомной промышленности РФ

Президент РФ отметил высокую динамику развития российской атомной отрасли в XXI веке.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин дважды отметил вклад первого заместителя руководителя администрации президента РФ, председателя наблюдательного совета госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко в развитие российской атомной отрасли. Об этом глава РФ заявил, выступая перед сотрудниками атомной отрасли в Сарове. В своей речи он обратился к истории создания госкорпорации «Росатом» в 2007 году.

«Вот Сергей Владиленович занимался как раз её созданием. Спасибо, Сергей Владиленович», — сказал президент, подчеркнув, что благодаря созданию госкорпорации российская атомная отрасль в XXI веке приобрела высокую динамику развития.

Также глава Росатома Алексей Лихачев показал президенту России выставку, посвященную развитию научных центров в закрытых городах. Во время мероприятия Лихачев передал российскому лидеру уникальный альбом, посвященный визитам президента в Саров.

Глава Росатома оригинально подошел к выбору презента. Обложка альбома, выполненная из темно-синей кожи, украшена изображением медведя в центре стилизованного атома. На ней размещена цитата Путина: «Медведь тайги своей никому не отдаст». Владимир Путин поблагодарил Лихачева за подарок и оказанное ему внимание в ходе визита, а также вновь отметил вклад Сергея Кириенко в развитие атомной отрасли.

Организаторы выставки поблагодарили президента за его усилия по возрождению атомной промышленности.

«Сергей Владиленович занимался созданием госкорпорации», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что президент подчеркнул, что Россия благодарна ветеранам атомной отрасли за безопасность и независимое развитие страны.

Кроме того, Путин отметил, что РФ находится на переднем крае развития технологий термоядерного синтеза.

Узнать больше по теме
Сергей Кириенко: все о детстве и карьере российского деятеля
Как проходило детство, что сказалось на становлении личности и чем Сергей Кириенко успел поразить близких и общественность к своим 62 годам?
Читать дальше