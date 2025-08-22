«У нас несколько компаний, в том числе компания “Новотеп”, одна из наших крупных компаний, которая работает в области сжижения природного газа», — заявил российский лидер.
Глава государства добавил, что эта работа ведётся в сотрудничестве со многими странами, включая европейские и азиатские. Также, по словам Путина, обсуждается возможность совместной работы в этой сфере с США, причём не только в российской Арктической зоне, но и на Аляске.
Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что Соединённые Штаты не имеют достаточно опыта и технологий для эффективного освоения Арктики. По его словам, США было бы выгодно привлечь Россию к разработке к разработке месторождений на Аляске. Совместные проекты по освоению арктических месторождений могут привести к смягчению санкционного давления.