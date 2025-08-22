Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске

Россия рассматривает возможность сотрудничества с Соединёнными Штатами в добыче сжиженного природного газа в Арктике и на Аляске. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове.

Источник: Life.ru

«У нас несколько компаний, в том числе компания “Новотеп”, одна из наших крупных компаний, которая работает в области сжижения природного газа», — заявил российский лидер.

Глава государства добавил, что эта работа ведётся в сотрудничестве со многими странами, включая европейские и азиатские. Также, по словам Путина, обсуждается возможность совместной работы в этой сфере с США, причём не только в российской Арктической зоне, но и на Аляске.

Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что Соединённые Штаты не имеют достаточно опыта и технологий для эффективного освоения Арктики. По его словам, США было бы выгодно привлечь Россию к разработке к разработке месторождений на Аляске. Совместные проекты по освоению арктических месторождений могут привести к смягчению санкционного давления.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше