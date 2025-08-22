Ричмонд
Столицу Сербии вечером в пятницу вновь захлестнули протесты

В Белграде вечером в пятницу, 22 августа, проходят два совершенно разных митинга.

В Белграде вечером в пятницу, 22 августа, проходят два совершенно разных митинга. Первый собрал сторонников президента страны Александра Вучича, второй — противников, сообщает РИА Новости.

В обеих демонстрациях участвуют по меньшей мере по несколько тысяч человек. Митинги проходят примерно в километре друг от друга.

Сторонники Вучича собрались на бульваре короля Александра, там находится постоянный лагерь демонстрантов, который разбили под стенами Народной скупщины (парламента страны). Обстановка на этом митинге относительно спокойная.

Напротив, противники главы сербского государства собрались в парке Кирилла и Мефодия рядом с памятником поэту Вуку Караджичу. На этом митинге наблюдается большое количество молодежи, которые держат в руках плакаты и флаги страны. Ожидается, что протестующие двинутся шествием по улицам Белграда.

Ранее на митинге 18 августа протестующие разгромили офис правящей Сербской прогрессивной партии.

