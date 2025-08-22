Путин сообщил, о чем мечтает

По его словам, Россия продолжает осуществлять поставки ядерного топлива в недружественно настроенные государства и в значительных объемах. Он отметил, что Россия продолжает оказывать соответствующие услуги практически в том же объеме, что и раньше, к тому же появляются и новые направления, особенно в сфере ядерной медицины и других смежных областях.