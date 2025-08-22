Путин сообщил, о чем мечтает

Президент России Владимир Путин во время встречи с работниками предприятий российской атомной промышленности сообщил о своей мечте.
Во время беседы лидер сообщества студентов «Росатома» Владимир Кузнецов поделился, что стремится быть полезным своей стране и создать большую крепкую семью, а также рассказал о мечтах своих коллег. Кузнецов спросил у главы государства, о чем мечтает он сам.
«О том, чтобы у вас все получилось», — ответил Путин.
По его словам, Россия продолжает осуществлять поставки ядерного топлива в недружественно настроенные государства и в значительных объемах. Он отметил, что Россия продолжает оказывать соответствующие услуги практически в том же объеме, что и раньше, к тому же появляются и новые направления, особенно в сфере ядерной медицины и других смежных областях.
Путин также отметил, что руководство «Росатома» успешно формирует добрые и партнерские отношения с иностранными коллегами.
Читайте материал: Трамп сделал неожиданное заявление о переговорах Путина и Зеленского.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.