WP: министр обороны США уволил главу разведывательного управления Пентагона

Ранее американский лидер Дональд Трамп обратился к Министерству юстиции с требованием провести проверку в отношении вероятных манипуляций со стороны его предшественника Барака Обамы с данными американских спецслужб о российском вмешательстве в президентскую кампанию 2016 года.