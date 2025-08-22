WP: министр обороны США уволил главу разведывательного управления Пентагона

Американская газета Washington Post сообщила, что министр обороны США Пит Хегсет снял с должности руководителя разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенанта Джеффри Круза.
Причиной стали утраченные доверительные отношения.
Издание отмечает, что Круз стал очередным высокопоставленным представителем военного и разведывательного блока, потерявшим пост в рамках масштабных кадровых перестановок в системе национальной безопасности.
Ранее американский лидер Дональд Трамп обратился к Министерству юстиции с требованием провести проверку в отношении вероятных манипуляций со стороны его предшественника Барака Обамы с данными американских спецслужб о российском вмешательстве в президентскую кампанию 2016 года.