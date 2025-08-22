Путин: Курская область и другие приграничные регионы будут восстановлены

Российский лидер подчеркнул, что Курская область и другие приграничные регионы получат внимание и поддержку. Он сообщил, что правительство готовит программу, охватывающую восстановление всего повреждённого имущества в Курской, Брянской и Белгородской областях.
«Правительство сейчас готовит программу восстановления всего, что утрачено и повреждено во всех приграничных областях — и в Курске, и в Брянске, и в Белгороде. Такая программа будет сделана», — сказал Путин.
А ранее российский лидер сообщил, что Россия не инициировала конфликт на Украине и делает всё для его прекращения. По его словам, пропаганда в странах Запада твердит, что Москва начала войну, но при этом забыла про использование вооружения против мирного населения Донбасса. Владимир Путин добавил, что российская сторона стремится к мирному урегулированию и поддерживает предложения, направленные на прекращение конфликта.