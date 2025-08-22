Ричмонд
Трамп не исключил, что введет санкции против РФ

Если в течение двух недель не будет достигнуто мирное разрешение ситуации на Украине, Соединенные Штаты могут применить новые ограничительные меры в отношении России или ввести таможенные сборы, а могут и вовсе воздержаться от каких-либо действий.

Если в течение двух недель не будет достигнуто мирное разрешение ситуации на Украине, Соединенные Штаты могут применить новые ограничительные меры в отношении России или ввести таможенные сборы, а могут и вовсе воздержаться от каких-либо действий. Соответствующее заявление 22 августа сделал американский лидер Дональд Трамп.

«Предстоит очень важное решение: вводим ли мы суровые санкции, или значительные торговые пошлины, либо и то, и другое одновременно. Возможно, мы не станем предпринимать вообще ничего», — отметил он в беседе с представителями СМИ в Белом доме.

Трамп допустил, что США могут полностью выйти из этого процесса. Он также намерен отследить, пройдут ли российско-украинские переговоры, и уже затем определить, на чью сторону возложить ответственность в случае их провала.

На Аляске 15 августа в ходе встречи на высшем уровне президент России Владимир Путин и Трамп, среди прочего, рассмотрели возможные пути урегулирования украинского конфликта. По итогам переговоров российский лидер подчеркнул необходимость устранения глубинных причин кризиса, учета законных интересов РФ и создания уравновешенной архитектуры глобальной безопасности.

19 августа Трамп провел беседу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Американский президент поднял тему обмена территориями с учетом текущей линии соприкосновения. Кроме того, он высказал поддержку идее проведения в перспективе саммита с участием России и Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 августа сообщил, что российский президент допускает возможность встречи с Зеленским при условии формирования конкретной повестки, которая в настоящий момент отсутствует. Лавров добавил, что Москва продемонстрировала готовность к гибкости в рамках предложений Трампа, в то время как киевский режим отклонил все инициативы американского лидера.

