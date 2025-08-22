Путин: Подлодки РФ в Арктике являются стратегическим преимуществом

Президент России Владимир Путин указал на стратегическое преимущество, связанное с российскими атомными подводными лодками в Арктике. Об этом он упомянул в ходе встречи с сотрудниками атомной отрасли, которая прошла в Сарове, городе российских ядерщиков.
«Наши стратегические атомные подводные лодки уходят подо льды Северного Ледовитого океана и пропадают с радаров. И это наше военное преимущество», — отметил Путин.
Накануне в НАТО признали сложность в обнаружении российских подлодок, находящихся в Арктике.
Напомним, в марте во время Международного Арктического форума российский лидер определил масштабные задачи по развитию Арктики. Подробности читайте здесь на KP.RU.
Тем временем на Западе забили тревогу из-за российских атомных подводных лодок «Ясень-М», назвав их серьёзной угрозой для лучших кораблей НАТО.