Минтруд планирует увеличить список профессий для альтернативной службы

Кроме того, расширяется и список организаций, готовых принять граждан на альтернативную службу: их число возрастет с 1 671 до 1 792. Ежегодное обновление перечня осуществляется Минтрудом на основе данных, предоставляемых Минобороны России о количестве граждан, имеющих право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. Далее Роструд формирует план распределения и подбирает конкретные рабочие места. После прибытия гражданина к месту прохождения службы работодатель заключает с ним трудовой договор на весь установленный срок.