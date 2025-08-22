Ричмонд
Минтруд планирует увеличить список профессий для альтернативной службы

Минтруд России анонсировал планы по расширению перечня профессий, доступных для альтернативной гражданской службы, начиная с осеннего призыва 2025 года.

Согласно проекту ведомства, в список будут добавлены такие специальности, как токарь, парашютист-пожарный, инструктор по трудовой терапии, печатник и электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию. Это решение увеличит общее количество профессий в перечне до 271.

Кроме того, расширяется и список организаций, готовых принять граждан на альтернативную службу: их число возрастет с 1 671 до 1 792. Ежегодное обновление перечня осуществляется Минтрудом на основе данных, предоставляемых Минобороны России о количестве граждан, имеющих право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. Далее Роструд формирует план распределения и подбирает конкретные рабочие места. После прибытия гражданина к месту прохождения службы работодатель заключает с ним трудовой договор на весь установленный срок.

Ранее Минцифры сообщило о кибератаке на «Госуслуги» из-за рубежа.

