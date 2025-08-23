Путин: правительство создаст условия для развития Курской области

Российский лидер Владимир Путин заявил, что разрушенные объекты в приграничных регионах России, включая Курскую область, будут восстановлены.
По его словам, государство создаст необходимые условия для развития этих территорий, уделяя внимание как крупным предприятиям, так и малому и среднему бизнесу.
Президент также отметил целесообразность размещения в Курской области новых промышленных мощностей, которые сможет обеспечивать электроэнергией строящаяся Курская АЭС-2.
Во время встречи в Сарове один из руководителей станции предложил направить часть вырабатываемой энергии на нужды промышленного роста региона, и Путин поддержал такую инициативу, назвав её оправданной.