Путин: правительство создаст условия для развития Курской области

Президент также отметил целесообразность размещения в Курской области новых промышленных мощностей.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин заявил, что разрушенные объекты в приграничных регионах России, включая Курскую область, будут восстановлены.

По его словам, государство создаст необходимые условия для развития этих территорий, уделяя внимание как крупным предприятиям, так и малому и среднему бизнесу.

Президент также отметил целесообразность размещения в Курской области новых промышленных мощностей, которые сможет обеспечивать электроэнергией строящаяся Курская АЭС-2.

Во время встречи в Сарове один из руководителей станции предложил направить часть вырабатываемой энергии на нужды промышленного роста региона, и Путин поддержал такую инициативу, назвав её оправданной.