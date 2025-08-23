Ричмонд
В Британии заявили о сложном выборе для Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский оказался на пороге принятия сложного и судьбоносного выбора как для него самого, так и для страны.

Президент Украины Владимир Зеленский оказался на пороге принятия сложного и судьбоносного выбора как для него самого, так и для страны. В связи с этим ему предстоит принять обдуманное решение, пишет британское издание Spiked.

«Продолжение боевых действий при недостаточной поддержке США и Европы может обойтись Украине гораздо дороже, чем те земли, которые сейчас находятся в руках России. Для Зеленского любой выбор чреват опасностями», — предупреждает издание.

В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу в интервью телеканалу NBC заявил, что Зеленский в Вашингтоне отклонил все предложения президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию ситуации на Украине.

Лавров добавил, что в свою очередь Москва согласилась продемонстрировать гибкость по некоторым вопросам, которые поднял Трампа.

Ранее Трамп заявил о «неожиданном результате» встречи Путина и Зеленского.

