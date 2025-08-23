Ричмонд
Путин: Россия перестанет существовать, если лишится суверенитета

Для России чрезвычайно важно сохранять свой суверенитет, без него страна перестанет существовать. Об этом во время общения с сотрудниками атомной отрасли в Сарове сообщил российский лидер Владимир Путин.

Источник: Life.ru

«Что касается вызовов, вы знаете, суть вызовов, она не меняется из столетия в столетие. Для такой страны, как наша, чрезвычайно важным, просто самым важным является способность сохранять свой суверенитет. Есть страны, которые спокойно существуют без суверенитета», — заявил глава государства.

Путин пояснил, что в настоящее время суверенитета лишены все страны Западной Европы. Однако для России потеря суверенитета ознаменует прекращение существования страны в её сегодняшнем виде, заключил президент.

Кроме того, Владимир Путин обратил внимание на значение атомной отрасли для обороноспособности России и развития науки и энергетики. По его словам, технологии и знания в этой сфере находят применение в смежных областях и формируют основу современных производств.