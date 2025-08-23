Путин: Россия перестанет существовать, если лишится суверенитета

«Что касается вызовов, вы знаете, суть вызовов, она не меняется из столетия в столетие. Для такой страны, как наша, чрезвычайно важным, просто самым важным является способность сохранять свой суверенитет. Есть страны, которые спокойно существуют без суверенитета», — заявил глава государства.