Франция вызвала посла Италии после призыва Сальвини отправить Макрона на Украину

Данные заявления в МИД Франции назвали «неприемлемыми» и в беседе с послом подчеркнули, что они «не соответствуют климату доверительных и исторических отношений» между Парижем и Римом. Также на набережной Орсе выразили уверенность, что «недавние двусторонние события продемонстрировали сильное сближение позиций двух стран, в частности в отношении неизменной поддержки Украины». Ни в посольстве Италии, ни в офисе премьера Италии Джорджи Мелони не прокомментировали вызов итальянского посла в МИД Франции.