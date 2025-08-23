Ричмонд
Путин: в недружественных странах работает пропаганда

Путин считает, что те, кто прекратил взаимодействие с Россией из-за политического давления, будут возвращаться к сотрудничеству.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Путин заявил, что в ряде стран, где у власти находятся недружественные по отношению к России элиты, активно действует пропаганда, представляющая РФ инициатором конфликта.

При этом, по его словам, умалчивается о том, что боевые действия начались ещё в 2014 году, когда против жителей Донбасса была применена военная техника и авиация.

Президент подчеркнул, что Россия стремится к прекращению войны. Он также выразил уверенность, что государства, прервавшие сотрудничество с Москвой под внешним давлением, со временем будут возвращаться к взаимодействию, и часть из них уже продолжает работать с Россией.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выступил с заявлением, что список недружественных стран может быть пересмотрен.

