В КНДР впервые показали кадры своих военных в боях в Курской области

В видеосюжете демонстрируются кадры, на которых военные из КНДР участвуют в боевых действиях: уничтожают украинскую бронетехнику, нейтрализуют беспилотные летательные аппараты и штурмуют укрепленные позиции Вооруженных Сил Украины. Изначально данное видео было представлено на специальном концерте в Пхеньяне, организованном для военнослужащих, вернувшихся с фронта. На мероприятии присутствовало высшее руководство страны.