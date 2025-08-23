Путин разрешил регионам полный запрет вейпов

20 августа первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что в России еще могут запретить вейпы — работа над соответствующим законопроектом не завершилась. К проработке документа парламентарии вернутся сразу по завершению каникул 15 сентября, добавил парламентарий.