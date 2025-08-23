Ричмонд
Путин разрешил регионам полный запрет вейпов

Президент России поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина дать регионам страны полномочия по полному запрету вейпов.

Источник: Газета.Ру

Во время встречи с Путиным Никитин поднял вопрос о распространении вейпов среди детей. Губернатор внес предложение наделить российские регионы полномочиями по полному запрету вейпов.

По словам Никитина, Нижегородская область готова стать пилотным регионом, чтобы «запретить эту гадость» в рознице, в оптовой торговле и в обращении.

«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», — ответил Путин на инициативу губернатора.

20 августа первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что в России еще могут запретить вейпы — работа над соответствующим законопроектом не завершилась. К проработке документа парламентарии вернутся сразу по завершению каникул 15 сентября, добавил парламентарий.