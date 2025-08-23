Путин встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным

Отдельное внимание президент уделил вопросам демографической поддержки. Никитин рассказал о региональной программе, которая сочетает финансовые и нефинансовые меры помощи семьям. Путин назвал эти инициативы перспективными и предложил обсудить их тиражирование на другие регионы совместно с правительством и администрацией, подчеркнув, что такие проекты способны принести значимые результаты.