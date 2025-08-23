Путин встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным

Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным в рамках рабочей поездки в Саров.
В ходе беседы глава региона представил доклад о ключевых показателях социально-экономического развития области, реализации национальных проектов, а также ситуации в сфере образования.
Путин положительно оценил динамику развития региона, подчеркнув, что, несмотря на сложности в экономике и влияние ключевой ставки, темпы роста остаются «очень приличными». Он отметил, что Нижегородская область демонстрирует устойчивые результаты, что позволяет уверенно реализовывать планы по развитию различных отраслей.
Отдельное внимание президент уделил вопросам демографической поддержки. Никитин рассказал о региональной программе, которая сочетает финансовые и нефинансовые меры помощи семьям. Путин назвал эти инициативы перспективными и предложил обсудить их тиражирование на другие регионы совместно с правительством и администрацией, подчеркнув, что такие проекты способны принести значимые результаты.
Ранее Путин заявил, что экономическая эффективность является основой для развития науки и оборонной сферы.