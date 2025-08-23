МИД отверг обвинения Запада в подрыве договоренностей

Ранее американские издания Bloomberg и Wall Street Journal опубликовали материалы, в которых утверждалось, что заявления главы МИД РФ якобы расходятся с линией, согласованной на встрече президентов России и США. Речь идет о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, по итогам которой российская сторона вновь подтвердила готовность обсуждать долгосрочные гарантии безопасности для Украины при учете российских интересов. В частности, Путин тогда заявил, что урегулирование должно учитывать все коренные причины кризиса и обеспечить «справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом», а Москва готова работать над обеспечением безопасности Украины.