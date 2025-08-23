МИД отверг обвинения Запада в подрыве договоренностей

Российский МИД отклонил обвинения со стороны американских СМИ в адрес руководителя министерства Сергея Лаврова в так называемом «подрыве российско-американских договоренностей».
Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. Ранее Лавров заявлял о недопустимости исключения России из обсуждения вопросов предоставления гарантий безопасности для Украины.
«Уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации — это утопия. Это путь в никуда», — процитировали в министерстве слова министра.
В МИДе подчеркнули, что позиция министра полностью соответствует заявлениям президента России Владимира Путина, включая тезис о необходимости учитывать законные интересы Москвы и создавать устойчивую архитектуру безопасности на принципах равноправия и неделимости. Также в ведомстве напомнили, что в апреле 2022 года Украина самостоятельно предложила проект принципов урегулирования, предусматривающий нейтральный и внеблоковый статус, отказ от ядерного оружия и коллективные гарантии безопасности со стороны ряда государств, включая постоянных членов Совета Безопасности ООН.
«Россия всегда была за честный разговор и за те принципы гарантий безопасности, которые были согласованы по инициативе украинской делегации в Стамбуле в апреле 2022 года. Они нами были поддержаны тогда, поддерживаются и сегодня», — отметили в министерстве. В МИДе добавили, что обвинения в «подрыве» выглядят необоснованно, учитывая, что именно президент РФ определяет основные направления внешней политики, а внешнеполитическое ведомство реализует этот курс.
Ранее американские издания Bloomberg и Wall Street Journal опубликовали материалы, в которых утверждалось, что заявления главы МИД РФ якобы расходятся с линией, согласованной на встрече президентов России и США. Речь идет о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, по итогам которой российская сторона вновь подтвердила готовность обсуждать долгосрочные гарантии безопасности для Украины при учете российских интересов. В частности, Путин тогда заявил, что урегулирование должно учитывать все коренные причины кризиса и обеспечить «справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом», а Москва готова работать над обеспечением безопасности Украины.
