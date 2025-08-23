Выходец из СССР может возглавить посольство США в Индии

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил на должность посла страны в Индии выходца из СССР Серхио Гора. Об этом лидер США написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.
«Я с удовольствием сообщаю, что назначаю Серхио Гора на должность посла в Индии», — говорится в публикации.
Теперь Гора на должность посла должен утвердить Сенат. До этого он продолжит возглавлять кадровое управление президента.
Отметим, что Гор (Гороховский) родился в Ташкенте в 1986 году. В Соединенные Штаты Гор приехал вместе со своей семьей в 1999 году. Управление кадров президента Гор возглавил 20 января 2025 года, когда Трамп вернулся в Белый дом.
