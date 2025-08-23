На Украине назвали причину будущего возобновления конфликта

Азаров пояснил, что такая половинчатая позиция может быть оспорена следующим украинским руководством после смены власти. Новые власти могут заявить о нелегитимности любых соглашений, подписанных при Зеленском, и отказаться как от юридического, так и от фактического признания отделения Донбасса, что приведет к повторной эскалации конфликта.