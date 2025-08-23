Путин предрёк возвращение западных компаний в Россию

Напомним, 22 августа Владимир Путин прибыл в Саров Нижегородской области, где находится Российский федеральный ядерный центр и учебный кластер МГУ. Президент возложил цветы к памятнику учёному Юлию Харитону, провёл встречу с молодыми специалистами и побывал на выставке, посвящённой подготовке кадров. Также в ходе визита Путин подчеркнул значение атомной отрасли для обороноспособности страны и развития науки и энергетики.