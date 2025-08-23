Путин: восстановление отношений России и США зависит прежде всего от Запада

Российский лидер Владимир Путин отметил, что возобновление полноформатных отношений между Россией и США в первую очередь определяется позицией западных стран.
По его словам, сделанные шаги можно рассматривать лишь как начало процесса, однако дальнейшее развитие зависит не от Москвы, а от её партнёров, включая Вашингтон, который связан обязательствами в рамках международных объединений, в том числе НАТО.
Ранее президент России Владимир Путин назвал очень хорошей свою встречу с главой США Дональдом Трампом на Аляске.
