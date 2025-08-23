Путин: Россия рассчитывает на полное восстановление отношений с США

По словам Путина, двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном находились на рекордно низком уровне, однако с приходом американского лидера Дональда Трампа к власти появился «свет в конце туннеля». Российский лидер добавил, что диалог между РФ и США продолжается на разных уровнях: от взаимодействия министерств и ведомств до контактов компаний. Уже сделанные шаги носят начальный характер, но способны заложить основу для восстановления сотрудничества.