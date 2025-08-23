Ричмонд
Путин: Россия рассчитывает на полное восстановление отношений с США

Российская Федерация рассчитывает на полное восстановление отношений с Соединёнными Штатами, однако это зависит от западных партнёров. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин во время встречи с работниками предприятий атомной отрасли в Сарове.

Источник: Life.ru

«Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны, — это только начало полномасштабного восстановления наших отношений», — сказал президент РФ.

Глава государства добавил, что прогресс в восстановлении отношений зависит от западных партнёров. Это связано с тем, что американская сторона имеет обязательства в рамках Североатлантического блока и других объединений.

По словам Путина, двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном находились на рекордно низком уровне, однако с приходом американского лидера Дональда Трампа к власти появился «свет в конце туннеля». Российский лидер добавил, что диалог между РФ и США продолжается на разных уровнях: от взаимодействия министерств и ведомств до контактов компаний. Уже сделанные шаги носят начальный характер, но способны заложить основу для восстановления сотрудничества.

