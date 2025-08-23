Ричмонд
Путин одобрил инициативу дать регионам полномочия по полному запрету вейпов

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о наделении регионов правом введения полного запрета на вейпы. Данная мера будет протестирована в пилотном режиме на территории Нижегородской области.

Источник: Life.ru

Владимир Путин и Глеб Никитин. Видео © Life.ru.

На встрече с президентом России в Сарове Никитин обратил внимание на проблему массового распространения вейпов среди несовершеннолетних. Он предложил предоставить регионам право на полный запрет данной продукции, заявив о готовности Нижегородской области стать пилотным регионом для реализации этой инициативы и ввести запрет на оптовую и розничную продажу, а также на оборот вейпов.

«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», — сказал глава государства.

Ранее Life.ru сообщал, что вейпы меняют лицо и череп будущего ребёнка прямо в утробе матери. Курение вейпов во время беременности может негативно сказаться на здоровье и внешность будущего малыша. Пары от электронных сигарет считаются менее опасными, чем дым от обычных, но это не совсем так. Вдыхание таких смесей будущей мамой может привести к черепно-лицевым аномалиям у ребёнка, о чём свидетельствует опубликованное в журнале PLOS One исследование.