Путин одобрил инициативу дать регионам полномочия по полному запрету вейпов

Ранее Life.ru сообщал, что вейпы меняют лицо и череп будущего ребёнка прямо в утробе матери. Курение вейпов во время беременности может негативно сказаться на здоровье и внешность будущего малыша. Пары от электронных сигарет считаются менее опасными, чем дым от обычных, но это не совсем так. Вдыхание таких смесей будущей мамой может привести к черепно-лицевым аномалиям у ребёнка, о чём свидетельствует опубликованное в журнале PLOS One исследование.