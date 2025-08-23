Путин: условия и способы ведения вооруженной борьбы меняются каждый месяц

Президент России Владимир Путин отметил, что условия и методы ведения вооружённых конфликтов постоянно меняются, причём изменения происходят буквально ежемесячно.
По его словам, даже кратковременное отставание может привести к серьёзным потерям или замедлению продвижения на линии соприкосновения, а задержка в несколько месяцев способна полностью изменить ситуацию на передовой.
Глава государства подчеркнул, что российские специалисты ежедневно работают над совершенствованием эффективности вооружений. Путин пояснил, что технологии требуют постоянного обновления, так как противник быстро адаптируется и разрабатывает ответные решения.
Однако благодаря оперативной работе инженеров и конструкторов уровень эффективности современных образцов вооружений удаётся стабильно поддерживать на высоком уровне — около 80−85%.
Кроме того, президент напомнил, что вопросы обороноспособности страны напрямую связаны с научными исследованиями и освоением северных широт. По его словам, развитие технологий в этих регионах имеет стратегическое значение и способствует укреплению национальной безопасности России.
Ранее Путин заявил, что экономическая эффективность является основой для развития науки и оборонной сферы.