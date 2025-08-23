На руке у Трампа вновь появился синяк, замаскированный косметикой

На правой руке президента США Дональда Трампа вновь появился синяк. Предположительно, он был покрыт плотным слоем тонального крема, пишет издание Daily Beast.
«В пятницу, когда президент Дональд Трамп покинул Белый дом, его рука была покрыта толстым слоем косметики на фоне продолжающихся вопросов о здоровье президента», — говорится в материале издания.
Как уточняет Daily Beast, во время визита Трампа в пятницу на выставку в образовательном музее «Дом народа» тональный крем на руке президента был заметен достаточно сильно. Позднее в этот же день во время выступления в Белом доме Трамп в основном держал руки сложенными на столе, прикрыв правую ладонь левой. Но как только он встал из-за стола, на правой руке был замечен слой косметики.
В то же время пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объяснила наличие синяка на руке Трампа частыми рукопожатиями президента. Эти слова Левитт привело само издание Daily Beast. При этом в июле Левитт заявляла, что по итогам медобследования у Трампа выявили хроническую венозную недостаточность.
Ранее Трамп признал, что президент РФ Владимир Путин выглядит лучше на совместной фотографии с саммита на Аляске.
