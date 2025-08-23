На руке у Трампа вновь появился синяк, замаскированный косметикой

Как уточняет Daily Beast, во время визита Трампа в пятницу на выставку в образовательном музее «Дом народа» тональный крем на руке президента был заметен достаточно сильно. Позднее в этот же день во время выступления в Белом доме Трамп в основном держал руки сложенными на столе, прикрыв правую ладонь левой. Но как только он встал из-за стола, на правой руке был замечен слой косметики.