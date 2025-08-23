Путин поблагодарил Кириенко за вклад в развитие атомной отрасли России

«Чтобы сохранить и приумножить это великое наследие, в 2007 году у нас была создана государственная корпорация “Росатом”. Вот Сергей Владиленович (Кириенко — Прим. Life.ru) занимался как раз её созданием. Спасибо, Сергей Владиленович», — скачал президент РФ.
Путин обратил внимание, что решение о создании государственной корпорации задало высокий темп развития атомной отрасли России в 21 веке.
Ранее российский лидер сообщил, что «Росатом» является абсолютным лидером в мировой атомной энергетике. Владимир Путин подчеркнул, что отечественная госкорпорация строит больше объектов, чем любая другая компания в мире.