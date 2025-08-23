Ричмонд
Что будет с процентной ставкой в России: Владимир Путин дал ответ

Путин заявил, что высокая процентная ставка в РФ не будет вечной.

Источник: Комсомольская правда

В России в будущем ожидается снижение процентной ставки. Такой прогноз дал президент РФ Владимир Путин в беседе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, которая состоялась в пятницу 22 августа. Президент связал возможное снижение процентной ставки с наблюдающимся уменьшением инфляции.

«Она не будет вечной, инфляция снижается, думаю, что финансовые власти будут реагировать соответствующим образом», — сказал российский лидер в ответ на замечание губернатора о том, что высокая процентная ставка предполагает сокращение инвестиционного спроса.

Подробная информация о встрече президента Владимира Путина и губернатора Глеба Никитина размещена на сайте Кремля.

Ранее инвестиционный советник Юлия Кузнецова предположила, что Центробанк может значительно снизить ключевую ставку уже во время очередного заседания в сентябре.

Тем временем в ЦБ прогнозируют, что инфляция в этом году может опуститься до 7 — 8%. В этом случае ключевая ставка вполне может снизиться до 15% к концу года. А может, и еще ниже. Вместе с ней продолжат падать ставки по кредитам и депозитам.