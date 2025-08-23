Что будет с процентной ставкой в России: Владимир Путин дал ответ

Тем временем в ЦБ прогнозируют, что инфляция в этом году может опуститься до 7 — 8%. В этом случае ключевая ставка вполне может снизиться до 15% к концу года. А может, и еще ниже. Вместе с ней продолжат падать ставки по кредитам и депозитам.