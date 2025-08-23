Путин пообещал направить часть энергии Курской АЭС на развитие региона

Российский лидер указал, что рассматривается возможность частичного использования мощности Курской АЭС для нужд региона, а строительство первого энергоблока Курской АЭС-2, по его словам, оставляет сильное впечатление.
Президент отметил, что в течение последних десяти лет рост потребления электроэнергии в стране составлял примерно 1,3% в год, а в 2024 году прирост увеличился до 3%, что более чем в два раза превышает прежние показатели. Он подчеркнул, что для Курской области и всего приграничья будут созданы необходимые условия для развития, включая стабильное обеспечение электроэнергией.
«Разумеется, для Курского региона, для всего приграничья мы создадим необходимые условия для развития. Одно из этих условий — это, конечно, надёжное обеспечение электроэнергии. Обязательно посмотрим на использование энергии с Курской электростанции», — пообещал российский лидер.
А ранее Владимир Путин пообещал восстановить все объекты в приграничных регионах, пострадавшие в ходе специальной военной операции. Он уточнил, что речь идёт как о крупных предприятиях, так и о малом и среднем бизнесе. Правительство готовит программу, охватывающую восстановление всего повреждённого имущества в Курской, Брянской и Белгородской областях.