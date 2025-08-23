Путин пообещал направить часть энергии Курской АЭС на развитие региона

Президент отметил, что в течение последних десяти лет рост потребления электроэнергии в стране составлял примерно 1,3% в год, а в 2024 году прирост увеличился до 3%, что более чем в два раза превышает прежние показатели. Он подчеркнул, что для Курской области и всего приграничья будут созданы необходимые условия для развития, включая стабильное обеспечение электроэнергией.