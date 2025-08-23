Совбез ООН проведет заседание по терактам на «Северных потоках»

Мероприятие запланировано на 26 августа в 16:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск). Как сообщил и.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, необходимость обсуждения связана с появлением новой информации о задержании подозреваемого в организации диверсии, произошедшей в сентябре 2022 года.