Совбез ООН проведет заседание по терактам на «Северных потоках»

По инициативе России Совет Безопасности ООН проведет заседание, посвященное расследованию терактов на газопроводах «Северный поток».

По инициативе России Совет Безопасности ООН проведет заседание, посвященное расследованию терактов на газопроводах «Северный поток».

Мероприятие запланировано на 26 августа в 16:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск). Как сообщил и.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, необходимость обсуждения связана с появлением новой информации о задержании подозреваемого в организации диверсии, произошедшей в сентябре 2022 года.

На предстоящем заседании российская сторона намерена обратить внимание международного сообщества на недостаточную прозрачность и затягивание немецкого расследования инцидента. Полянский подчеркнул, что эти вопросы требуют срочного обсуждения в формате Совбеза ООН.

Ранее сообщалось, что у арестованного в Италии Кузнецова обнаружили два украинских паспорта.

