Путин: создание ядерного буксира даст новые возможности в освоении космоса

Путин отметил, что Россия находится на переднем крае науки и технологий в области термоядерного синтеза.

Источник: Аргументы и факты

Глава РФ Владимир Путин заявил, что разработка космического буксира с ядерной установкой способна открыть принципиально новые горизонты в освоении космоса.

По его словам, для успешной реализации проекта требуется объединение усилий научных центров по всей стране. Президент напомнил, что Россия уже занимает лидирующие позиции в сфере термоядерного синтеза, где также важно межнаучное сотрудничество.

Он подчеркнул, что подобные программы имеют не только национальное, но и глобальное значение, а их масштабные результаты будут способствовать укреплению обороноспособности и суверенитета государства.

Ранее российские атомщики обеспечили стране надежный ядерный щит, и именно благодаря их труду Россия смогла сохранить независимый и суверенный путь развития.