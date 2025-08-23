Военный эксперт заявил об успехе российской армии близ крупного города в ДНР

Освобождение российской армией села Катериновка в Донецкой Народной Республике указывает на успех в окрестностях города Константиновка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
По его словам, военные РФ продвигаются к Константиновке, несмотря на сопротивление ВСУ.
«Наши военнослужащие развивают успех в районе Константиновки. Освобождение Катериновки — это развитие успеха после продвижения наших войск на юго-восточном направлении от Константиновки», — заявил Марочко.
Аналитик подчеркнул, что взятие Катериновки свидетельствует о том, что российские силы подходят к Константиновке сразу с нескольких направлений. В итоге ВСУ вынуждены растягивать свои резервы по всей линии фронта.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Катериновки 22 августа. В этот же день оборонное ведомство также отчиталось о взятии под контроль российской армии в ДНР Владимировки и Русина Яра.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.