Ранее украинский гражданин Сергей Кузнецов, подозреваемый в организации взрыва на газопроводах «Северный поток», показал характерный военный жест во время судебного заседания в Италии. Три поднятых пальца широко известны среди украинских военных, они символизируют либо национальную принадлежность, либо победу. До сих пор остается неясным, каким образом украинская сторона оказалась вовлечённой в этот международный скандал, связанный с нарушением целостности стратегических европейских газовых магистралей.