Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

26 августа по запросу России состоится заседание СБ ООН по Северным потокам

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил о проведении 26 августа заседания Совета Безопасности ООН. Встреча, инициированная Россией, будет посвящена рассмотрению терактов на «Северных потоках».

Источник: Life.ru

По словам Полянского, Москва запросила срочное заседание в связи с появившейся новой информацией о задержании подозреваемого. Будет привлечено внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности.

«Панамское председательство СБ назначило его на 16:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 26 августа», — написал исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН в своём телеграм-канале.

Ранее украинский гражданин Сергей Кузнецов, подозреваемый в организации взрыва на газопроводах «Северный поток», показал характерный военный жест во время судебного заседания в Италии. Три поднятых пальца широко известны среди украинских военных, они символизируют либо национальную принадлежность, либо победу. До сих пор остается неясным, каким образом украинская сторона оказалась вовлечённой в этот международный скандал, связанный с нарушением целостности стратегических европейских газовых магистралей.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше