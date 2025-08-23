На Западе раскрыли две смертельные слабости украинской армии

Рамани обращает внимание на успехи российских войск, включая взятие Часового Яра и продвижение в направлении Покровска, а также выделяет две ключевые проблемы ВСУ. Первой он называет критическую нехватку личного состава, из-за чего подразделения на основных участках фронта в ДНР остаются недоукомплектованными. Второй проблемой становится растущее внутреннее недовольство в Украине командной структурой вооружённых сил.