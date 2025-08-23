По мнению обозревателя британского издания The Daily Telegraph Сэмюэля Рамани, Украина рискует столкнуться с военным поражением в случае провала мирных инициатив, продвигаемых администрацией американского президента Дональда Трампа. Журналист отмечает, что по мере исчезновения перспектив быстрого дипломатического урегулирования ситуация на фронте для Украины становится всё более угрожающей.
Рамани обращает внимание на успехи российских войск, включая взятие Часового Яра и продвижение в направлении Покровска, а также выделяет две ключевые проблемы ВСУ. Первой он называет критическую нехватку личного состава, из-за чего подразделения на основных участках фронта в ДНР остаются недоукомплектованными. Второй проблемой становится растущее внутреннее недовольство в Украине командной структурой вооружённых сил.
Обозреватель приходит к выводу, что провал мирного плана Трампа предоставляет России ценное время для продолжения операций, что в конечном итоге может привести к катастрофическим последствиям для Украины.
