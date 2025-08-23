Путин заявил, что иностранные учёные помогали России в атомной отрасли

Российский лидер пояснил, что эксперты из разных государств, с которыми у страны складывались сложные исторические отношения, работали совместно с советскими коллегами. Даже в период разработки атомной бомбы иностранные специалисты помогали, не прибегая к тайным действиям.
По мнению Путина, это были люди, осознававшие риски ядерного оружия и стремившиеся сохранить человечество, создавая баланс сил. Среди них он выделил немецких и американских учёных, которые сознательно оказывали помощь советским исследователям.
«Они это сделали, помогая работать нашим учёным, и делали это сознательно. Немецкие специалисты, американские. И вот это сообщество умных людей никогда не было разрушено до основания и никогда не будет», — отметил глава государства.
А ранее российский президент заявил, что при строительстве атомных станций за рубежом Россия не стремится «сажать на крючок партнёров», а помогает развивать отрасль. По словам Владимира Путина, специалисты стран-партнёров высоко оценивают такой подход, что позволяет госкорпорации «Росатом» выстраивать длительные, дружеские отношения.