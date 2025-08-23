Ричмонд
Путин поддержал идею дать регионам полномочия по полному запрету вейпов

По словам президента, разъяснительная работа дает результаты в борьбе с потреблением алкоголя.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина предоставить регионам право полностью запрещать продажу и распространение вейпов, начав эксперимент с реализации такой меры в Нижегородской области.

Никитин отметил, что регион готов стать пилотной площадкой и ввести полный запрет на эту продукцию в розничной и оптовой торговле, а также в обращении. Президент положительно оценил предложение, назвав его своевременным.

Он также отметил, что в борьбе с вредными привычками эффективными остаются разъяснительная работа и информационные кампании, которые, по данным губернатора, уже привели к снижению потребления крепкого алкоголя в регионе.

Ранее врач Устинова объяснила, как проявляется аллергия на вейпы.