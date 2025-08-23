Россия запросила срочное заседание СБ ООН по «Северным потокам»

Заседание назначено на 23.00 по московскому времени 26 августа. По словам дипломата, российская сторона направила запрос в связи с появлением данных о задержании подозреваемого в организации подрывов.
«Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности», — сказал Полянский.
