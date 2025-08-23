Ричмонд
Россия запросила срочное заседание СБ ООН по «Северным потокам»

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН по теме подрыва «Северных потоков» в 2022 году. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

Источник: Reuters

Заседание назначено на 23.00 по московскому времени 26 августа. По словам дипломата, российская сторона направила запрос в связи с появлением данных о задержании подозреваемого в организации подрывов.

«Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности», — сказал Полянский.

