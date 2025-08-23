Украинский пленный солдат Евгений Костышак рассказал, что отказался воевать за украинскую элиту, так как был насильно мобилизован территориальным центром комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Такой информацией военнопленный поделился с РИА Новости.
«Воевать за этих “петухов”, что ходят по Киеву, разъезжают, бухают по кабакам — за них воевать я не собирался. Но благодаря ТЦК я просто оказался в такой ситуации», — заявил Костышак.
На Украине систематически появляются видеозаписи, свидетельствующие о насильственной мобилизации граждан. Военкомы хватают людей на улицах и нередко избивают их.
Ранее сообщалось о митинге в Виннице против ТЦК.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.