Украинский пленный раскрыл, почему отказался воевать за ВСУ

Украинский пленный солдат Евгений Костышак рассказал, что отказался воевать за украинскую элиту, так как был насильно мобилизован территориальным центром комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата).

Такой информацией военнопленный поделился с РИА Новости.

«Воевать за этих “петухов”, что ходят по Киеву, разъезжают, бухают по кабакам — за них воевать я не собирался. Но благодаря ТЦК я просто оказался в такой ситуации», — заявил Костышак.

На Украине систематически появляются видеозаписи, свидетельствующие о насильственной мобилизации граждан. Военкомы хватают людей на улицах и нередко избивают их.

Ранее сообщалось о митинге в Виннице против ТЦК.

