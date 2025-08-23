Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Высокая процентная ставка в России не будет вечной, инфляция падает

Президент России Владимир Путин сообщил, что текущая высокая процентная ставка в стране носит временный характер. По его словам, падение инфляции позволит финансовым органам отреагировать на это.

Источник: Life.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в регионе ожидается замедление роста инвестиций. Он пояснил, что высокий уровень ставки сокращает инвестиционный спрос.

«Она не будет вечной, инфляция снижается, думаю, что финансовые власти будут реагировать соответствующим образом», — сказал российский лидер.

А ранее в Банке России сообщили о планах по снижению ключевой ставки до конца 2025 года. Высокая ставка способствовала замедлению инфляции, росту курса рубля и стабилизации цен на жильё. В базовом прогнозе Центробанка отсутствие повышения ключевой ставки не предусмотрено, хотя альтернативные сценарии также рассматриваются для адаптации к возможным изменениям в экономической ситуации.