Путин: Высокая процентная ставка в России не будет вечной, инфляция падает

А ранее в Банке России сообщили о планах по снижению ключевой ставки до конца 2025 года. Высокая ставка способствовала замедлению инфляции, росту курса рубля и стабилизации цен на жильё. В базовом прогнозе Центробанка отсутствие повышения ключевой ставки не предусмотрено, хотя альтернативные сценарии также рассматриваются для адаптации к возможным изменениям в экономической ситуации.