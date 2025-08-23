Марочко сообщил о тяжелых боях на окраине Константиновки в ДНР

Российские военные закрепились на западе города Константиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко.
«Наши военнослужащие вплотную подошли к Константиновке. Уже зашли на окраины Константиновки и закрепились в западной части», — рассказал эксперт.
По данным Марочко, российские бойцы закрепились на двух улицах города. Это улицы Бухарская и Вокзальная.
В том районе Константиновки идут ожесточенные бои, но военнослужащим ВС РФ удается удерживать занятые позиции, заверил Марочко.
Ранее Марочко рассказал, что освобождение Катериновки в ДНР свидетельствует об успехах российской армии в окрестностях Константиновки.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.