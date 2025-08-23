Пытался скрыть толстым слоем косметики: журналисты заметили у Трампа странный синяк

Президент США Дональд Трамп снова появился на публике с правой рукой, покрытой толстым слоем тонального крема. Это произошло в пятницу 22 августа. Журналисты издания Daily Beast предположили, что американский лидер снова использует косметику для того, чтобы скрыть признаки серьёзного заболевания.