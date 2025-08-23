Пытался скрыть толстым слоем косметики: журналисты заметили у Трампа странный синяк

Президент США Дональд Трамп снова появился на публике с правой рукой, покрытой толстым слоем тонального крема. Это произошло в пятницу 22 августа. Журналисты издания Daily Beast предположили, что американский лидер снова использует косметику для того, чтобы скрыть признаки серьёзного заболевания.
«В пятницу, когда президент Дональд Трамп покинул Белый дом, его рука была покрыта толстым слоем косметики на фоне продолжающихся вопросов о здоровье», — пишет издание, подчеркнув, что Трамп во время мероприятия в Белом доме закрывал правую кисть левой.
Также DB приводит заявление пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, которая заявила, что синяк образовался на руке Трампа из-за частых рукопожатий.
Ранее сообщалось, что у президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выявлена хроническая венозная недостаточность.
В июле на фотографиях со встречи президента США с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен у Трампа на правой руке было заметно что-то похожее на консилер.
В Белом доме ранее уже пытались объяснить синяки на руке президента большим количеством рукопожатий, после чего журналисты посоветовали Трампу начать показывать другие жесты приветствия во время политических встреч. Некоторые иронично порекомендовали в качестве приветствия демонстрировать политическим оппонентам средний палец.