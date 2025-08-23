Россия и Иран обсудили сотрудничество Тегерана с МАГАТЭ

Ранее власти Германии, Франции и Великобритании заявили о готовности возобновить санкции в отношении Ирана, если Тегеран не согласится на ядерную сделку до конца августа. Ирану в обмен на согласие возобновить переговоры предложили продлить выполнение части положения резолюции 2231, срок которой истекает 18 октября 2025 года.