Россия и Иран обсудили сотрудничество Тегерана с МАГАТЭ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи провели телефонный разговор. МИД Ирана сообщил, что министры обсудили ядерную тематику и сотрудничество Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Источник: Reuters

«Министры иностранных дел оценили предстоящий путь ядерных переговоров и подчеркнули своевременное прекращение действия резолюции 2231», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

Пресс-служба МИД Ирана также рассказала, что Германия, Франция и Великобритания «не имеют юридической и моральной компетенции прибегать к механизму разрешения споров» из-за нарушения условий соглашения по иранской ядерной программе. Аббас Аракчи, говоря о планах «евротройки» продлить действие резолюции ООН 2231, сказал, что решение будет принимать Совбез организации.

Ранее власти Германии, Франции и Великобритании заявили о готовности возобновить санкции в отношении Ирана, если Тегеран не согласится на ядерную сделку до конца августа. Ирану в обмен на согласие возобновить переговоры предложили продлить выполнение части положения резолюции 2231, срок которой истекает 18 октября 2025 года.

