Путин: РФ и США обсуждают возможность вместе работать на Аляске и в Арктике

В пятницу Владимир Путин встретился в Сарове с молодыми специалистами атомной отрасли. Среди прочего президент России рассказал о перспективах диалога с США. Он отметил, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом «замаячил свет в конце тоннеля» в отношениях Москвы и Вашингтона. По словам Путина, стороны поддерживают регулярные контакты, обсуждают нормализацию дипломатической работы и возможность совместных проектов в энергетике. Он особо подчеркнул интерес к сотрудничеству в северных широтах: развитию Арктической зоны и перспективам взаимодействия с США на Аляске.