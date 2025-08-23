Путин оценил меры поддержки демографии в Нижегородской области

Ранее замглавы Национального родительского комитета Пётр Попов сообщил, что прогрессивная шкала декретных выплат может серьёзно повысить рождаемость и снизить финансовые риски для матерей в период отпуска по уходу за ребёнком. По мнению эксперта, оптимальной суммой выплаты будет 80 процентов от зарплаты до декрета. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.