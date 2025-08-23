Ричмонд
РФ запросила срочное заседание СБ ООН по терактам на «Северных потоках»

Полянский: Москва запросила заседание Совбеза ООН после задержания подозреваемого в теракте на «Северных потоках».

Источник: Комсомольская правда

Россия запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН после задержания подозреваемого в терактах на «Северных потоках». Об этом информировал первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.

«Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности», — написал дипломат в Telegram-канале, добавив, что заседание назначено на 16.00 вторника 26 августа, что соответствует 23.00 московского времени того же дня.

Напомним, украинец Сергей Кузнецов был задержан в Италии по подозрению в совершении диверсии на газопроводах.

Ранее сообщалось, что в случае подтверждения подозрений задержанному украинцу может грозить до 15 лет тюремного заключения.

Также сообщалось, что Сергей Кузнецов — бывший агент СБУ, у него нашли два украинских паспорта на разные имена.

