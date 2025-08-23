РФ запросила срочное заседание СБ ООН по терактам на «Северных потоках»

«Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности», — написал дипломат в Telegram-канале, добавив, что заседание назначено на 16.00 вторника 26 августа, что соответствует 23.00 московского времени того же дня.